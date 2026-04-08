Ботев Пд и Локомотив Пловдив със зрелищно дерби и без победител

Двата отбора завършиха 1:1 пред над 10 000 екзалтирани фенове

08.04.2026 | 22:37 ч. Обновена: 08.04.2026 | 22:40 ч. 1
БГНЕС

Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив сътвориха зрелищно дерби, но Битката за Пловдив остана без победител! Двата отбора завършиха 1:1 пред над 10 000 екзалтирани фенове на стадион „Христо Ботев“, които изумиха и цяла България със своите хореографии.

Черно-белите откриха резултата в 23-ата минута чрез Каталин Иту. Тодор Неделев от дузпа изравни в първата минута на добавеното време на първото полувреме. Така те записаха равенство №38 в пловдивското дерби в срещи за шампионата.

Двата тима имаха своите възможности. И едните, и другите профукаха златни шансове за още попадения.

Дербито протече при разменено надмощие. Все пак „канарчетата“ на Лъчезар Балтано имаха известно териториално превъзходство. Веднъж и гредата спаси „смърфовете“ след удар на Франклин Маскоте. Но домакините могат да съжаляват повече, че станаха Властелин на Пловдив.

След поделените точки двата отбора запазиха и изходните си позиции. Ботев Пловдив остана на 9-ата позиция с 37 точки. Локомотив Пловдив пък запазва 5-ото си място с 45 пункта на сметката си.

