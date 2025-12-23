Хороскоп за седмицата – какво ви очаква според зодията?

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия. Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 22 – 28 декември 2025. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Две тенденции може да се появят в професионален план. От една страна, инициативите ви ще получат одобрение и първоначален тласък за изпълнение. От друга, отношенията с колегите и партньорите може да се окажат доста сложни и конфликтни, въпреки наближаващите празници. В основата на разправиите може да са финанси и неизпълнени обещания. Реагирайте по начин, който не би навредил на отношенията ви. Не са изключени и спорове, свързани с имоти.

Телец

Създайте си точен график и се постарайте да го изпълнявате последователно. Разчитайте само на себе си. Съобразителни сте, а и ще разполагате с достатъчно ресурси. Финансовото ви положение ще е нестабилно. Ще се наложи да погасите някои заеми, да изчистите стари задължения, а и ежедневните разходи няма да са малко. На моменти ще е трудно да поддържате баланс между полученото и изразходваното.

Близнаци

Основните ви задачи ще са свързани с работата, общуването и уреждане на финансови въпроси. Личният живот за известно време ще остане на втори план. Част от времето ще се наложи да посветите на децата си, които ще създават радост, но и допълнителни разходи. Принципно разходите ви ще се повишат, макар че няма да останете съвсем без средства. Ще има и дребни постъпления под формата на коледен бонус или подарък, с които да „закърпвате“ бюджета при необходимост. Социалните контакти ще са интензивни.