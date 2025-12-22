Отиде си Крис Риа, изпял коледната класика "Driving Home for Christmas"

Певецът Крис Риа, известен с хитовете си, сред които и вечната коледна класика "Driving Home for Christmas", е починал на 74-годишна възраст, съобщи говорител на семейството му.

"С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашия обичан Крис. Той почина спокойно по-рано днес в болница след кратко боледуване, заобиколен от семейството си", се казва в изявление на говорител на съпругата му и двете им деца.

Крис Риа е неизменна част от празничния сезон още от 1986 г., когато излиза неговият емблематичен хит "Driving Home for Christmas". Според официалния му сайт песента "разказва историята на изморен пътешественик, който се прибира у дома - момент на топлина, хумор и празничен дух, който никога не е изгубил магията си".

През последните години песента често отново се завръща в класациите през декември - като тази година достигна до 30-о място в коледната класация.

Крис Риа прекарва безброй часове на пътя, а любовта му към автомобилите и шофирането се превръща във вдъхновение за много от песните му, пише ВВС.

Той записва 25 солови албума, два от които оглавяват британската албумна класация. Характерният му дрезгав глас и слайд китарното му звучене са запазени в песни като "Road to Hell", "Auberge", "On the Beach" и "Driving Home for Christmas".

Кристофър Антън Риа, както е цялото му име, е роден в Мидълзбро през 1951 година. Баща му е италианец, майка му е ирландка, а Кристофър е едно от седем деца. Семейството е добре познато в района с фабриката за сладолед и кафенетата Camillo’s, собственост на баща му Камило Риа.

Крис работи в кафенетата като тийнейджър и взима шофьорската си книжка в един от сладоледаджийските бусове на баща си. Когато по време на изпита го помолили да направи аварийно спиране, изпитващият паднал от сандъка, върху който седял, и си порязал крака.

Риа разказва: "Трябваше да го закарам в болницата, но въпреки това ме пусна."

Той все още работел за баща си, когато в началото на двайсетте си години купува първата си китара - Hofner V3 от 1961 година.

Риа споделя: "По онова време трябваше да развивам сладоледеното кафене на баща ми в глобален бизнес, но вместо това прекарвах цялото си време в склада, свирейки на слайд китара".