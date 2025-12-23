IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тимъти Шаламе напълно се променил покрай гаджето си Кайли Дженър?

Влияе се от нея

23.12.2025 | 18:40 ч. 4
Снимка: Getty Images

Тимъти Шаламе май съвсем се е потопил в света на клана Кардашян-Дженър. И това си личи с кампанията му за промотиране на новия филм, в който участва - "Marty Supreme". Виждаме, че 29-годишният актьор се облича с оранжеви дрехи - цветът на филма, за различни премиери. Прави колаборации с рапъра EsDeeKid, показва хора, които носят шапки тип топче за тенис на маса, сътрудничи си с модни марки. И изглежда това успешно промотиране на филма има привкуса на клана Кардашян.

Все пак, Тимъти има връзка с риалити звездата Кайли Дженър.

"Тими беше Кардашиянизиран. И Тими, и Кайли просто са в различни жанрове, начинът, по който мислят за живота и как искат да живеят. Той има сравнително възвишени цели.", казва източник на "Page Six".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

