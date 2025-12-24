IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
52-годишната Кейт Бекинсейл направи рядка поява с дъщеря си на баскетболен мач

26-годишната Лили Шйин носеше много по-семпло облекло от майка си за повода

24.12.2025 | 21:30 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

52-годишната Кейт Бекинсейл направи рядка поява с 26-годишната си дъщеря Лили на мача на „Лос Анджелис Клипърс“ в събота, след като ѝ се извини „за всичко“.

Британската актриса избра драматична сива рокля, присъединявайки се към единственото си дете, за да гледа баскетболното събитие.

Тя добави сантиметри към фигурата си, като обу високи черни ботуши на платформа с хромирани шипове. За да допълни вдъхновения си от глем рок стилистиката ансамбъл, тя носеше и черни ръкавици без пръсти и уникална украса за глава.

Избирайки по-небрежна визия, 26-годишната Лили носеше черно кожено яке, което облече върху семпъл сив топ. Двете изглеждаха в добро настроение през целия мач, докато гледаха как „Клипърс“ се изправят срещу „Лейкърс“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

