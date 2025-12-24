52-годишната Кейт Бекинсейл направи рядка поява с дъщеря си на баскетболен мач

52-годишната Кейт Бекинсейл направи рядка поява с 26-годишната си дъщеря Лили на мача на „Лос Анджелис Клипърс“ в събота, след като ѝ се извини „за всичко“.

Британската актриса избра драматична сива рокля, присъединявайки се към единственото си дете, за да гледа баскетболното събитие.

Тя добави сантиметри към фигурата си, като обу високи черни ботуши на платформа с хромирани шипове. За да допълни вдъхновения си от глем рок стилистиката ансамбъл, тя носеше и черни ръкавици без пръсти и уникална украса за глава.

Избирайки по-небрежна визия, 26-годишната Лили носеше черно кожено яке, което облече върху семпъл сив топ. Двете изглеждаха в добро настроение през целия мач, докато гледаха как „Клипърс“ се изправят срещу „Лейкърс“.

