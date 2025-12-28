Звездни годежи през 2025 г.: Кристиано и Джорджина, Майли и Макс, Дуа и Калъм и др.

През декември се появи новината, че Майли Сайръс и Макс Морандо са се сгодили след четири години връзка. Този звезден годеж беше само последният от редица други, които развълнуваха феновете през изминалите 12 месеца. Нека видим кои бяха най-известните двойки, които решиха да направят следващата стъпка в отношенията си и за които можем да очакваме да чуят сватбени камбани през 2026-а:

Кони Бритън и Дейвид Уиндзор

Актрисата се сгоди за гаджето си продуцент, с когото са заедно почти шест години, през октомври, според репортаж на People. В репортажа изданието публикува снимка на Бритън, която целува любимия си на летището в Ел Ей, докато носи диамантен пръстен на безименния си пръст на лявата си ръка.

Камила Мендес и Руди Манкузо

На 25 октомври списание Us Weekly потвърди, че Руди Манкузо е предложил брак на звездата от „Ривърдейл“ Камила Мендес предната вечер. Те отпразнуваха щастливата новина с любимите си хора на парти изненада в Лос Анджелис.

Джо Манганиело и Кейтлин О'Конър

Актьорът от „Професия: стриптийзьор“ и бивш съпруг на София Вергара обяви годежа си с приятелката си Кейтлин О'Конър в публикация в Instagram на 17 октомври, като подсказа, че всъщност двамата са се сгодили месеци по-рано на почивката им в Италия.

