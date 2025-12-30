Вълчата луна ще преобърне живота на тези зодии

На 3-и януари, събота, ни очаква първото пълнолуние за годината. То ще бъде в знака на водния Рак. Събитието се нарича още Вълча луна. На фокус са семейните отношения, домът, емоциите, чувствата. Някои зодии ще са силно повлияни от пълнолунието. Ето кои са те, според "Tocrystal".

Рак

Пълнолунието е в техния знак, така че е нормално доста да им влияе. Раците ще се занимават с въпроси, свързани със семейните отношения, средата вкъщи и чувството за принадлежност. Нещата се изясняват, проблемите биват определени. Някои ситуации, останали неразрешени или забулени, сега отново са на фокус и се стига до повратен момент. Тези зодии ще видят какви са намеренията на околните и собствените им нужди - от нова, свежа перспектива. Забелязват какво значи истинска подкрепа във връзките.

Козирог

При тях на фокус са кариерата, мисията им, целите им. Козирозите ще забележат промени относно това как балансират между публичния живот и личните отношения. Вълчата луна ги кара ясно да погледнат ситуацията и да видят дали не са правили приоритет отговорностите и работата, за сметка на личната наслада, забавленията, отношенията. Получават важна обратна връзка в работата си и вземат ключови решения. Трябва да осъзнаят дали ежедневната им работа се съчетава добре с амбициите им. Разговори за нова роля или следващи стъпки в кариерата.

