Стана ясна причината за катастрофата с Антъни Джошуа

Нигерийската полиция потвърди, че катастрофата, при която пострада боксьорът Антъни Джошуа, а двама негови приятели загинаха, е причинена от спукана гума.

Джошуа избегна смъртта на косъм в понеделник, когато SUV-ът Lexus, в който пътува, се сблъска със спрял камион на прословутата с опасността си магистрала Лагос-Ибадан.

И Джошуа, и шофьорът, който остава в интензивното, оцеляха, защото са седели от лявата страна на колата.



Латиф Айоделе и Сина Гами, и двамата близки приятели на бившия световен шампион в тежка категория и за които се смята, че са на около 35 години, загинаха в ужасяващата катастрофа.

Бабатунде Акинбийи, началник на полицейския отдел за спазване на правилата за движение по пътищата на Нигерия, заяви днес, че първоначалните разследвания показват, че Lexus-ът е „загубил контрол“, след като „се е спукала гума поради прекомерна скорост“.

Пътната полиция смята, че SUV-ът, управляван от местен нает шофьор, е загубил контрол по време на „маневра за изпреварване“.