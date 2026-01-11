IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кои са знаците, че една жена е завистлива?

Усещате, че ви избягва

11.01.2026 | 15:15 ч. 1
Снимка: istock

Признаците, че една жена завижда на друга, невинаги са лесни за разпознаване. Може да предположите, че някой не ви харесва, когато всъщност се оказва, че това е завистлива жена, която просто е лицемерна с вас. Това може да е ваша приятелка, роднина, позната, колежка. 

Вижте кои 8 знака издават, че си имате работа със завистлива жена.

1. Тя е снизходителна към вас. Завистливите хора често унижават или пренебрегват по някакъв начин другите с надеждата да се чувстват по-добре в собствената си кожа.

2. Омаловажава вашия успех. Ако получите повишение в работата или имате прекрасна първа среща, или нещо друго хубаво ви се е случило, което ви радва, тя ще се опита да представи нещата така, сякаш не са чак толкова голяма работа. 

3. Щастлива е, когато се проваляте, когато имате трудности в живота. Завистливата жена дори теоретично да има повече хубави неща в живота си от вас, ще се радва вие да не сте добре. Това може да се прикрие като фалшива загриженост или да не получите никакво разбиране. 

