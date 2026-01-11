IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

5 зодии имат шанс да привлекат голяма любов до края на 2026-а

Кога е най-вероятно това да се случи според астрологията

11.01.2026 | 20:02 ч. Обновена: 11.01.2026 | 20:04 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

С промяната на астрологичната енергия през 2026 г., пет зодиакални знака са предопределени да привлекат дълбока любов, а сега ще разберете кога е най-вероятно това да се случи.

Според проучване на Tarotoo, въпросните астрологични знаци са най-склонни да се влюбят истински през предстоящата година, защото ще са силно повлияни от Венера, Марс и Юпитер. За да определи точните дати, когато дълбоката любов е предопределена да намери тези зодиакални знаци, Tarotoo е разгледал кога тези три планети, които са свързани с любовта (Венера), страстта (Марс) и късмета (Юпитер), влияят на астрологичните домове, свързани с любовта и интимността.

Овен

Проучването установява, че Овен е един от зодиакалните знаци, привличащи дълбока любов през 2026 г. За този огнен знак Венера ще остане в 5-и, 7-и и 8-и дом, които са най-свързани с нови връзки и романтика, в продължение на 131 дни.

Що се отнася до любовта и връзките, Овенът има късмет на своя страна през почти половината от 2026 година, но най-доброто време да търси любов ще бъде лятото. А най-благоприятният прозорец за стартирането на нова, дълбока връзка е от 14 юни до 9 юли.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дълбока любов
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem