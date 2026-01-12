Андреа Бочели ще пее на откриването на зимната Олимпиада

Известният италиански оперен певец Андреа Бочели ще участва в церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Италия, които ще се проведат от 6 до 22 февруари, обявиха от организационния комитет.
„Неговото присъствие представлява естествен мост между музиката и спорта. Това е не само завръщането му в олимпийския контекст след участието му в церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри през 2006-а в Торино, но и възможност да се откроят Игрите чрез нашето италианско музикално наследство, което е високо ценено в целия свят“, се казва в изявлението.
По-рано организаторите на Олимпийските игри обявиха участието на американската певица Марая Кери в спектакъла.
Темата на церемонията ще бъде „Хармония“. Тя ще се проведе едновременно на четири места – стадион „Сан Сиро“, Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо, отбелязвайки първото подобно събитие в историята на Олимпийските игри.
През декември Бочели пя по време на церемонията по теглене на жребия за Световното първенство по футбол през 2026 година във Вашингтон.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.