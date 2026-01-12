Реалността: Всеки трети автомобил в Европа е над 20 години

Европа продължава да затяга нормите за емисии и безопасност, но реалното състояние на пътищата показва друга картина.

Според доклада на една от Асоциациите на автомобилната индустрия на Стария континент – PZPM, около 30 процента от автомобилите, които се движат в Европейския съюз, са над 20 години, а подмяната на автопаркове напредва много по-бавно, отколкото се предполага от стратегиите на властите в Брюксел.

В продължение на години автомобилният парк се захранва основно от внос от вторичния пазар на други страни, които са доминирани от превозни средства над десет години. Именно този механизъм кара структурата на автопарка да се променя много бавно, дори при увеличаване на продажбите на нови автомобили.

В резултат на това, вместо да получи бърза модернизация, автомобилният парк продължава да остарява.

Стареенето на автопарка не е маргинално или временно явление.

Това е резултат от припокриващи се пазарни и регулаторни процеси, които правят напредъка на подмяната на автопарка много по-бавен, отколкото се предполагаше само преди няколко години.

Последните данни показват, че това не е локален проблем – той засяга системно целия ЕС.

Регистрациите на нови автомобили в ЕС все още са с 30% по-ниски в сравнение с 2019

Една от основните причини за остаряването на автопарка е постоянният спад в броя на новите регистрации на автомобили в Европейския съюз.

Данните, цитирани в доклада на PZPM, показват, че продажбите на нови автомобили в ЕС остават с около 30 процента по-ниски в сравнение с 2019, последната година преди пандемията.

Този спад не е възстановен въпреки стабилизирането на веригите за доставки и подобрената наличност на превозни средства.

По-малко нови автомобили означава по-бавен оборот на автопарка. Автомобили, които биха били заменени след няколко или няколко години, днес остават в експлоатация много по-дълго.

С ограниченото постъпление на нови превозни средства и без ефективни механизми за изтегляне на най-старите, средната възраст на автопарка неизбежно расте.

