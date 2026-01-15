IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
3 вкусни рецепти с малко калории

С полезни съставки

15.01.2026 | 06:00 ч.
Снимка: istock

Снимка: istock

Когато времето се охлади, много от нас копнеят за топла, уютна храна – нещо успокояващо, познато, може би носталгично. Традиционно тези „успокояващи храни“ са с високо съдържание на масло, сирене, сметана, наситени мазнини и рафинирани въглехидрати. 

Но добрата новина е, че не е нужно да се отказвате от лакомствата, само защото се храните по-здравословно. С няколко умни заместители на съставките и прости промени можете да се насладите на топли ястия, които задоволяват душата и подкрепят вашите здравословни цели. 

Ето как да си осигурите „топла прегръдка в чинията“ без угризения.

Идеи за успокояваща и по-здравословна храна

Ето някои идеи за сгряващи храни, които можете да промените, за да се придържате към по-здравословни цели:

  • Супи и яхнии – пълни със зеленчуци, боб или бобови култури, постни протеини
  • Ястия, приготвени в тенджера с пълнозърнести храни, нетлъсто месо или растителни протеини, допълнителни зеленчуци 
  • Топли паста или зърнени ястия, приготвени с пълнозърнеста паста или паста на зеленчукова основа, много зеленчуци, по-леки сосове 
  • Печени ястия с постни протеини – пуешко, бяло пилешко месо, бобови култури и по-богат вкус, но с по-малко мазнини или сметана. 
  • Хитри трикове: от нездравословни към здравословни лакомства
  • Заменете тежките сосове на базата на сметана или сирене с пюре от зеленчуци (например тиква, карфиол) или по-малки количества сирене. 
  • Избирайте макаронени изделия от пълнозърнести храни или бобови култури вместо макаронени тестени изделия – така получавате повече фибри, повече хранителни вещества, съветва Verywell Health. 
  • Използвайте повече протеин – пуешко, пилешко, бобови култури вместо по-мазни меса. 
  • Добавете зеленчуци към ястията, за да запазите обема и уюта, но да намалите калорийната плътност. 
  • Заменете пърженето или мазнината/маслото с печене, готвене на пара, бавно готвене.
  • Поддържайте вкуса с билки, подправки, цитрусова кора вместо да разчитате на допълнителни мазнини или сол.
  • Обърнете внимание на порциите – топлите, успокояващи ястия са обикновено обилни – следете порциите си, за да останат в съответствие с целите ви.

Тагове:

калории диета отслабване
