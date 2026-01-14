Какви са основните астро теми за 2026 г. и как ще засегнат всяка зодия?

През 2026 г. ще се случат много големи промени. Не само че Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун ще направят някои големи транзити, но и ще преживеем промяната на съдбата, тъй като затъмненията започват да се случват по оста Лъв-Водолей. В съчетание с факта, че в нумерологията 2026 г. е година на числото едно, за всяка душа на Земята това бележи ново начало, свеж старт и задейства най-новия цикъл.

Като се има предвид астрологията на 2026 г., всеки зодиакален знак ще преживее специфични теми и обстоятелства, докато тази енергия започне да се разгръща и играе. За да получите пълна представа за това какво представлява тази ключова година, не забравяйте да проверите в кой знак попадат вашите Слънце, Луна и Асцендент.

А ето и как основните астрологични теми за 2026 г. ще засегнат всеки зодиакален знак:

Овен

Това е годината, в която ще приемате нова идентичност и ще установите по-дълбока връзка с вашата цел. В края на февруари бихте могли да откриете нова мисия. Вашият ангажимент да бъдете верни на себе си ще бъде по-силен от всякога през 2026 г. Когато съчетаете структура без никакви задръжки, дори вие ще бъдете изумени от това, което можете да постигнете.

Телец

Време е да се освободите от старите начини на съществуване и мислене и от остарелите си ценности. Защото през 2026 г. откривате нова цел и с нея цяло ново чувство за увереност и стойност. Това е годината, в която официално се сбогувате с това, което сте били преди, и приветствате бъдещето, като държите място за всички прекрасни благословии, които предстоят.

Близнаци

Бъдете промяната, която искате да видите. Това е вашето мото за предстоящата година и то наистина започва в края на април, когато съзнателно пробуждащият се Уран навлиза във вашия знак. Всичко е въпрос на намиране на баланса между прилагането на вашите умения и таланти, като същевременно се доверявате на Вселената. Има елемент на сбъдване на мечти и изпълнение на желания, така че преди всичко имайте вяра както в себе си, така и в звездите.

