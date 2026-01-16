Вижте снимки от пътуването на кралица Рания и принцеса Салма през пустинята Уади Рам

Кралицата на Йордания, Рания, и нейната по-малка дъщеря - хашемитската принцеса Салма - споделиха снимки от едно от най-красивите места в света.

Рания и Салма бинт Абдула II предложиха рядък и поразителен поглед към живота си.

На нови снимки и видеа двете кралски особи посетиха Уади Рам (Вади Рум), защитения пустинен регион, разположен в южна Йордания, често наричан Долината на Луната.

Това е и една от най-основните туристически атракции в страната им.

Визитата се състоя в сряда, когато кралицата и принцеса пътуваха през обекта на световното наследство на ЮНЕСКО, срещайки се с местни туроператори и разглеждайки няколко от културните, историческите и развлекателните преживявания, достъпни за посетители от Йордания и чужбина.

Снимките от пътуването бързо се разпространиха в международен план, подчертавайки драматичната природна красота на района и неговото значение за туризма на страната.

