Вижте снимки от пътуването на кралица Рания и принцеса Салма през пустинята Уади Рам

Кралицата на Йордания, Рания, и нейната по-малка дъщеря - хашемитската принцеса Салма - споделиха снимки от едно от най-красивите места в света.
Рания и Салма бинт Абдула II предложиха рядък и поразителен поглед към живота си.
На нови снимки и видеа двете кралски особи посетиха Уади Рам (Вади Рум), защитения пустинен регион, разположен в южна Йордания, често наричан Долината на Луната.
Това е и една от най-основните туристически атракции в страната им.
Визитата се състоя в сряда, когато кралицата и принцеса пътуваха през обекта на световното наследство на ЮНЕСКО, срещайки се с местни туроператори и разглеждайки няколко от културните, историческите и развлекателните преживявания, достъпни за посетители от Йордания и чужбина.
Снимките от пътуването бързо се разпространиха в международен план, подчертавайки драматичната природна красота на района и неговото значение за туризма на страната.
