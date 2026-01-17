IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ники Тейлър на 50: Вижте как изглежда супермоделът от 90-те

Красавицата е споделяла корици със Синди Крауфорд и Клаудия Шифър

17.01.2026 | 14:15 ч. 4
Снимка: Getty Images

Ники Тейлър беше истински топмодел през 90-те години на миналия век и спечели фенове по целия свят с красотата си.

Блондинката с лъчезарна усмивка получи първата си корица на списание Seventeen през 1989 г., когато беше само на 14 години.

През 1990 г. тя спечели желаната корица на Vogue, превръщайки се във втория най-млад човек, на 15-годишна възраст, който краси предната част на модната библия.

Тейлър се е появявала на кориците на Cosmopolitan, Allure, Elle, Marie Claire и Shape. Тя се e появявала и на групови корици редом до супермоделите Кристи Търлингтън, Линда Еванджелиста, Синди Крауфорд, Карън Мълдър, Ясмин Гаури, Клаудия Шифър, Наоми Кембъл и Татяна Патиц.

Последват кампании за големи марки като L'Oreal, Gap, Cover Girl, Versace и Jean Paul Gaultier, както и участия в десетки модни ревюта.

Мнозина сравняваха красотата й с тази на Синди Крофорд и Кейт Мос, които всъщност са нейни добри приятелки.

Много хора не знаят също, че Ники е била гадже на бившия съпруг на Никол Кидман - кънри певеца Кийт Ърбан.

