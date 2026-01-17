Нана Гладуиш: Откриха ми рак на кожата, чувствам се виновна

Бившата тв водеща Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак, като тя самата направи признанието.

"Преди няколко седмици отидох на лекар, тъй като имах едно малко образувание, което ме дразнеше. Всички очакваха, че то е почти нищо - някаква си там кератоза, но биопсията показа рак на кожата. Да кажем, че съм някъде по средата - немного добре, немного зле, но всичко според лекарите е абсолютно под контрол, защото е хванато навреме", оповести в социалните мрежи Нана.

Злокачественият тумор се намира в горната част на главата на Нана.

"Не искам да се жалвам и да ви се тръшкам тук, защото съм преживяла доста неща и това смятам, че е от по-леките или поне се надявам. Исках да ви призная, че се чувствам виновна. Доктор Гаврилова отдавна ми говореше за слънцезащита. Аз никога не съм използвала такава", сподели Гладуиш, правейки разкритието съвсем спонтанно на паркинга на болница в Маями.

С посланието си Гладуиш не търси съжаление. То е по-скоро предупреждение.

"Искам просто да ви кажа наистина - не пропускайте да защитите себе си. За разлика от някои други онкологични заболявания, ракът на кожата може да бъде предотвратен на много висок процент", съветва тя.