Как изглежда днес Майкъл Вартан - холивудският красавец, който излизаше с Дженифър Гарнър и направи хит с Джей Ло

Майкъл заряза славата, а днес е неузнаваем

18.01.2026 | 22:40 ч. 5
Снимка: Getty Images

Знаете ли, че освен Бен Афлек, има още един мъж в Холивуд, който си е имал вземане-даване и с Дженифър Гарнър, и с Дженифър Лопес? Помните ли хита "Свекървище" с Джей Ло и Джейн Фонда? А помните ли сериала с Гарнър "Наричана още"?

Е, и в двете продукции Майкъл Вартан е в главни роли. Актьорът дори излизаше с Дженифър Гарнър, преди да зареже славата, а днес изглежда неузнаваем.

Актьорът, който беше сърцеразбивач в началото на 2000-те, беше забелязан при рядко публично излизане в Лос Анджелис тази седмица.

57-годишният Майкъл се изстреля към световна слава с много страхотни роли във филми като „Целуни ме“ с Дрю Баримор и „Експресно фото" с Робин Уилямс. Може би все пак най-запомняща се е екранната му любов с Дженифър Лопес в "Свекървище"..

Известен със снажния си ръст, руса коса и сини очи, той дори гостува в хитовите сериали „Приятели“ и „Али Макбийл“.

През последните години обаче Вартан заряза славата и се наслади на по-личен живот далеч от актьорството.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Майкъл Вартан
