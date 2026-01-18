IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Уединеният живот Деби Роу - бившата съпруга на покойната поп звезда Майкъл Джексън

Какво се случва с 67-годишната бивша медицинска сестра, която роди две от трите деца на Краля на попа

18.01.2026 | 21:40 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Бившата съпруга на Майкъл Джексън, Деби Роу, до голяма степен стои далеч от светлината на прожекторите след развода си с покойната звезда преди повече от две десетилетия.

Наскоро Деби изглеждаше напълно неузнаваема, след като се появи в рядка екскурзия през април миналата година, девет години след борбата си с рака на гърдата.

Бившата медицинска сестра е майка на двете по-големи деца на Майкъл - Парис, на 27 години, и Принс, на 28 години.

Покойният певец беше и баща на сина Биги Джаксън, на 23 години, който е роден чрез сурогатна майка през 2002 г. и майка му никога не е била идентифицирана.

Но отдавна има слухове, че певецът може да не е биологичният баща на нито едно от трите му деца.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Деби Роу
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem