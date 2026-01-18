Уединеният живот Деби Роу - бившата съпруга на покойната поп звезда Майкъл Джексън

Бившата съпруга на Майкъл Джексън, Деби Роу, до голяма степен стои далеч от светлината на прожекторите след развода си с покойната звезда преди повече от две десетилетия.

Наскоро Деби изглеждаше напълно неузнаваема, след като се появи в рядка екскурзия през април миналата година, девет години след борбата си с рака на гърдата.

Бившата медицинска сестра е майка на двете по-големи деца на Майкъл - Парис, на 27 години, и Принс, на 28 години.

Покойният певец беше и баща на сина Биги Джаксън, на 23 години, който е роден чрез сурогатна майка през 2002 г. и майка му никога не е била идентифицирана.

Но отдавна има слухове, че певецът може да не е биологичният баща на нито едно от трите му деца.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg