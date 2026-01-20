Зоуи Салдана го направи: Вече е най-касовата актриса в света ВИДЕО

Носителката на "Оскар" Зоуи Салдана вече е официално най-касовата актриса в историята на киното - благодарение на "Аватар: Огън и пепел" ("Avatar: Fire and Ash").

Салдана е единствената актриса, участвала в три от трите най-касови филма на всички времена: "Аватар" ("Avatar", 2009 г.) и "Аватар: Природата на водата" ("Avatar: The Way of Water", 2022 г.), които заемат първо и трето място в световния боксофис, както и "Отмъстителите: Краят" ("Avengers: Endgame", 2019 г.), който е на второ място между тях. Тя е и първата актриса в историята, участвала в четири филма, преминали границата от 2 млрд. долара глобални приходи, сред които и "Отмъстителите: Война без край" ("Avengers: Infinity War", 2018 година). Освен "Аватар" и участията си в Marvel като Гамора, включително в трите филма от поредицата "Пазителите на галактиката" ("Guardians of the Galaxy"), Салдана изигра и Ниота Ухура в трилогията "Стар Трек" ("Star Trek"), която също донесе над 1 млрд. долара приходи по света.

Към края на 2024 г. филмите с нейно участие вече бяха натрупали над 14 млрд. долара, което я поставяше на трето място след Скарлет Йохансон и Самюъл Л. Джаксън. Но през декември балансът се промени - третият филм от сагата "Аватар" изстреля Салдана директно на върха. Към момента общият боксофис на филмите ѝ възлиза на 15.47 млрд.долара, по данни на The Numbers.

В емоционално видео, публикувано в социалните мрежи, актрисата благодари за постижението: "Искам да изразя най-искрената си благодарност за това невероятно пътешествие, което ме доведе дотук - да стана най-касовата филмова актриса на всички времена. Това постижение е възможно изцяло благодарение на франчайзите и хората, с които имах честта да работя."

Салдана специално благодари на Джей Джей Ейбрамс, братята Русо, Джеймс Гън, както и на режисьора, който според нея стои в основата на всичко: "Джеймс Камерън повярва в потенциала ми, видя в мен нещо, което аз самата не винаги съм виждала, и ме предизвикваше постоянно да израствам. Неговата вяра, визия и напътствия не оформят само тези филми - те оформиха и мен като артист." Последните ѝ думи бяха посветени на феновете: "Вашата подкрепа, страст и лоялност са истинската основа на този рекорд. Това постижение е общо. Дано следващият рекорд бъде счупен от още една жена."

Миналта 2025 г. е изключителна за звездата и по друга причина. През март Салдана спечели "Оскар" за най-добра поддържаща женска роля за "Емилия Перес" ("Emilia Pérez") и влезе в историята като първата американка с доминикански произпод, носителка на наградата. Филмът ѝ донесе отличия и в Кан, както и пълна доминация през наградния сезон - SAG, BAFTA, "Златен глобус" и Critics Choice, припомня Variety.

В "Аватар: Огън и пепел" Салдана отново влиза в ролята на Нейтири - На’ви войнът, чиято връзка с Джейк Съли остава емоционалното ядро на сагата. Салдана се очаква да се завърне и в следващите две части на поредицата – през 2029 и 2031 г., така че едно е сигурно - името ѝ дълго ще се върти около високите боксофиси... или обратното.