Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Магнетични сте, привлекателни и никак няма да ви липсват почитатели в следващите дни. Не прекалявайте с ексцентричните прояви, целящи да предизвикат удивление. Напротив, намалете инициативата, наблюдавайте и преценете кой от новите познати би ви допаднал. Освен това, не забравяйте, сдържаното поведение винаги е загадъчно.

Телец

Интересувайте се по-често от желанията и настроението на половинката си, за да не се усъмни в чувствата ви. Мълчанието ви може да е знак за спокойствие, но понякога предизвиква отегчение. Мил жест или приятна изненада няма да навреди на връзката ви, напротив, ще накара и вас, и него/нея да се чувствате „по-живи“

Близнаци

Чаровни сте, но непостоянни. Навикът ви да закъснявате за срещи обичайно предизвиква проблеми. Постарайте се да не прекалявате с разсеяността и да не злоупотребявате с търпението на половинката си. Приемете недоволството му/й като сигурен сигнал за предстоящи неприятности. Не го ли направите, може да се окаже, че вече няма защо да бързате, тъй като никой не ви чака за среща.

За останалите четете в teenproblem.net