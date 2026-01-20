IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 19-25 януари

20.01.2026 | 00:05 ч. 0
Снимка: iStock/nikonenkot

Овен

Магнетични сте, привлекателни и никак няма да ви липсват почитатели в следващите дни. Не прекалявайте с ексцентричните прояви, целящи да предизвикат удивление. Напротив, намалете инициативата, наблюдавайте и преценете кой от новите познати би ви допаднал. Освен това, не забравяйте, сдържаното поведение винаги е загадъчно.

Телец

Интересувайте се по-често от желанията и настроението на половинката си, за да не се усъмни в чувствата ви. Мълчанието ви може да е знак за спокойствие, но понякога предизвиква отегчение. Мил жест или приятна изненада няма да навреди на връзката ви, напротив, ще накара и вас, и него/нея да се чувствате „по-живи“

Близнаци

Чаровни сте, но непостоянни. Навикът ви да закъснявате за срещи обичайно предизвиква проблеми. Постарайте се да не прекалявате с разсеяността и да не злоупотребявате с търпението на половинката си. Приемете недоволството му/й като сигурен сигнал за предстоящи неприятности. Не го ли направите, може да се окаже, че вече няма защо да бързате, тъй като никой не ви чака за среща.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии и хороскопи зодии в любовта
