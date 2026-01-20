IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Фризьори съветват как да се грижите за сухата коса през зимата

Използвайте подхранваща, дълбоко кондиционираща маска

20.01.2026 | 20:37 ч. 2
Снимка: istock

Зимата е тук, а с нея и сезонните предизвикателства към нашата кожа и коса. Студеният въздух, топлината на закрито и честото стилизиране могат да оставят косата суха, без блясък и по-склонна към накъсване. Здравата коса започва от корена и процъфтява с правилния баланс на влага, протеини, защита и поддръжка. От какво още се нуждае?

Подстригвайте косата редовно

Редовните подстригвания са един от най-простите, но и най-ефективни начини за поддържане на здравето на косата през по-студените месеци. Използвайте всяко посещение, за да видите как рутинните подстригвания намаляват цъфтящите краища, предотвратяват накъсването и поддържат целите ви за растеж.

Зимните условия могат да доведат до по-бързо „изсъхване“ на краищата, което прави подстригванията от съществено значение за поддържане на косата да изглежда полирана и здрава. Дори малките, постоянни подстригвания помагат за запазване на целостта на косата и предотвратяват разпространението на щетите по кичура. Запазвайте си час  за подстригване на всеки 6-8 седмици, за да поддържате формата и здравината на косата си през зимата.

Не мийте косата си с шампоан всеки ден 

Въпреки че почистват косата от замърсявания и натрупвания от продукти, шампоаните могат да премахнат и естествените масла на скалпа, ако се използват всеки ден - нещо, което не искаме да правим през зимата - време, когато косата ни вече е податлива на сухота.

Източник: Фризьорите препоръчват: 4 начина да се погрижите за сухата коса през зимата

