Венера във Водолей – 5 зодии ще създадат важни нови контакти

Нашите близки приятели също са ни сродни души, а кога е вероятно да пресечем пътищата си с нови сродни души или да създадем съдбоносни приятелства, всичко зависи от движението на планетите в Космоса. Докато сияещата и очарователна Венера преминава през странния и обединяващ Водолей между 17 януари и 10 февруари, има пет знака, които вероятно ще създадат нови платонични, но много значими връзки.

Прочетете, за да разберете дали сте една от тези зодии и как ще срещнете следващия си най-добър приятел, с когото този транзит ще кръстоса пътищата ви:

Овен

Докато страстната Венера се установява в привличащия вниманието Водолей, може да забележите повече ангажираност с вашето онлайн съдържание, тъй като е вероятно другите да имат положителни реакции към това какво и как споделяте. Ще започнете наистина да блестите и да се откроявате в метавселената, а с допълнителното внимание може просто да се сдобиете с някого, когото срещнете в дигитално пространство. Всичко започва с лични съобщения и изведнъж ще се почувствате сякаш сте приятели от десетилетия. Очевидно трябва да бъдете умни при споделянето на лична информация, но не се страхувайте да се свържете с предполагаем непознат, който ви изглежда доста симпатичен. Ако присъствате на някакво голямо събиране в реалния живот, бъдете отворени за срещи с нови хора, може да се окажете в интересен разговор с някой от тълпата. Вселената ви води към приятелство, съответстващо на душата ви, когато най-малко го очаквате.

