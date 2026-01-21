Венера влезе във Водолей, какво чака зодиите?

Планетата на любовта и романтиката Венера влезе в знака на Водолей на 17-и януари и ще остане там до 10-и февруари. Независимо дали сте необвързани или обвързани, сега е чудесен момент да действате смело. Колкото по-смело, толкова по-добре! Поканете някого на среща, заговорете тръпката си, отидете на ваканция с любимия човек, изпробвайте нещо ново в спалнята. Какво да очаква всяка зодия? Ето прогнозата на американския "Cosmopolitan".

Овен

Приятел се превръща в нова любов. На фокус са социалните групи, така че през периода прехвърчат искри с приятел или приятел на приятел; или с човек, с когото се запознават чрез общо хоби. Обвързаните да организират голямо парти вкъщи и да общуват повече.

Телец

Харесват ли някой свой колега? Венера във Водолей поставя на фокус кариерата и може любовният им живот да цъфти на работното място. Нека действат смело и да поканят сладкия колега на питие. Обвързаните да са по-палави и да се отдадат на страст, може и да поговорят за целите в кариерата си.

Близнаци

При тях фокусът е върху пътуванията и философията. Необвързаните може да започнат да си падат по някого, който срещат на ваканция или по човек с различен бекграунд от техния. Обвързаните могат да задълбочат връзката чрез пътуване - планиране на голямо пътуване или спонтанна уикенд ваканция. Или дори чрез пътуване до близкия град за романтична вечеря.

За останалите четете в teenproblem.net