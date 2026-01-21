Най-запомнящите се рокли на Valentino, носени от звезди на червения килим

Преди смъртта си в понеделник на 93-годишна възраст, Валентино Гаравани прекара десетилетия в обличане на звезди като Джаки Кенеди Онасис, Елизабет Тейлър, София Лорен, Ан Хатауей и Гуинет Полтроу.

Италианският дизайнер е бил маестро на червения килим, създавайки ослепителни рокли за наградите на Академията, Met Gala и други – както и кутюр сватбени рокли за някои от най-известните жени в света.

Много от най-запомнящите се визии включват „червено Валентино“ – емблематичният цвят на дизайнера, въведен в първата му колекция през 1959 г. Маковочервеният оттенък стана толкова разпознаваем, че Pantone дори създаде официално цветово обозначение за него.

Хатауей, за която Гаравани веднъж каза, че е „като негова дъщеря“, беше сред най-преданите му фенове. Той се върна от пенсионирането си, за да проектира сватбена рокля по поръчка за звездата през 2012 г. – рокля от копринен тюл в цвят слонова кост с ръчно рисуван розов шлейф.

Въпреки че Valentino (модната къща) смени собствеността си и мина през няколко креативни директори след пенсионирането на основателя през 2008 г., Хатауей остана непоколебим фен на работата на Гаравани, носейки червена рокля от колекцията Haute Couture на дизайнера есен 2003 г. на събитие на WWD през октомври 2025 г. (на основната снимка) и рокля от 2002 г. на червения килим на Оскарите през 2011 г. (на долната снимка).

Гуинет Полтроу също се гмурна в архивите на Валентино, за да присъства на наградите „Еми“ през 2019 г., облечена в дизайн от 1963 г. с широки до пода ръкави от органза. Стилистката на Полтроу, Елизабет Салцман, нарече визията „забавен начин да покажем, че сме доволни от носенето на дрехите си повече от веднъж, да почетем много скъп приятел и да изглеждаме като мацка за милиард долара!“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg