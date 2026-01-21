Джейсън Стейтъм наближава 60 г., но няма намерение да спира с каскадите

Той е изградил кариера върху високоскоростни преследвания, болезнени бойни сцени и каскади, които сякаш отменят гравитацията, но Джейсън Стейтъм казва, че дори след десетилетия в екшън киното все още е решен да "се натиска малко повече от последния път".

В разговор с BBC News на премиерата на най-новия си филм "Shelter" Стейтъм призна, че желанието му сам да изпълнява каскадите си понякога си има цена.

"Имало е много каскади, в които съм прекалявал. Когато се нараниш, много често си мислиш: "Защо го направих, защо не оставих каскадьор да го направи?" Наранявал съм си врата няколко пъти, наранявал съм си много неща по няколко пъти и това ти напомня за грешките", казва той.

И все пак 58-годишният актьор, който има две малки деца с модела Роузи Хънтингтън-Уайтли, не показва особено желание да намали темпото или да отстъпи от физическите изисквания на работата си. Напротив. Той е с нагласата "като си се хванал, карай докрай".

"Обичам да заставам пред камерата и да правя колкото мога повече. Прекарал съм много години, учейки различни дисциплини, и щом имам техническите умения да поема тези сложни екшън последователности, обичам да се хвърлям с главата напред", обяснява той.

Като се връща към темата за възрастта и издръжливостта, той добавя, че "не е чак толкова стар".

"Като навлезеш в по-късните си години, не си толкова пружиниращ, колкото на 25, но аз още си вървя", смее се той и добавя, че тайната му за дълъг екшън живот е "много физиотерапия".

"Shelter" показва Стейтъм като затворен в себе си бивш наемен убиец, чийто изолиран живот се разпада, когато спасяването на едно малко момиче го принуждава да се изправи срещу жестоки врагове и миналото, от което е опитал да избяга. Той казва, че разликата при този филм е, че има повече "трилър елемент" в сравнение с чистите екшъни. Режисьорът Рик Уо е съгласен и казва, че филмът "те удря право в стомаха".

"Не обичам да използвам визуални ефекти, докато нищо вече не изглежда истинско - правя филми, в които всичко е реално, автентично и стъпило на земята, защото това е, което хваща хората емоционално", обяснява той.

Един от най-трудните моменти във филма е спасителна сцена в открито море, която Стейтъм описва като особено изтощителна.

"Това ме натисна много физически. Трудно е подводната работа да изглежда добре и всеки знае, че да плуваш с яке и с ботуши номер 10 не е лесно", казва той.

Въпреки интензивността на каскадите, Стейтъм казва, че нервите вече не са нещо, с което се бори: "Вече няма от какво да се притеснявам, правя го от прекалено много години."

Той описва малкото нерви, които все пак усеща, като добри - идващи от "желание да направиш нещо добро и да го направиш както трябва".

Стейтъм се шегува и че на публиката "ще ѝ писне от него", защото участва в няколко филма, които излизат през 2026 г., включително "Mutiny" и продължение на "Пчеларят" ("The Beekeeper").

Той ще участва и във "Viva La Madness", който го събира отново с режисьора Гай Ричи.

"Дължа много на Ричи, защото той стартира кариерата ми, така че се вълнувам, че пак сме заедно", казва Стейтъм, макар да не издава нищо друго за проекта, освен че снимките започват следващата седмица.