С рекорд на Гинес и още четири световни отличия проф. д-р Стояна Нацева привлича международно внимание към България

България заема все по-видимо място в международното пространство в области, свързани с образование, личностно развитие и трансформационна литература. Един от примерите за това е проф. д-р Стояна Нацева, която е носител на пет световни рекорда, официално признати от водещи международни организации, сред които Guinness World Records и World Book of Records – London, Europe Edition.

Най-широк обществен и медиен отзвук получава 25-часовото непрекъснато трансформационно събитие, посветено на манифестирането чрез благодарност. Форматът е официално признат от Guinness World Records като уникално по своята продължителност и съдържание образователно преживяване. В рамките на събитието са обединени елементи от психологията, невронауката и практическата работа със съзнанието, а участници от различни държави се включват както присъствено, така и онлайн.

Наред с рекорда на Гинес проф. д-р Стояна Нацева е вписана и в World Book of Records – London, Europe Edition със световен рекорд в областта на трансформационната литература. Признанието е резултат от цялостна правна и нотариална верификация, извършена по международни стандарти с участието на юридическата компания Iudex Law. Проверени са мащабът на разпространението, устойчивостта на авторския модел и реалното въздействие на съдържанието.

Световният рекорд е присъден за самостоятелно авторско разпространение на трансформационна литература чрез директен модел, без участие на издателски корпорации и масови търговски вериги. Този подход отличава постижението като устойчиво във времето и базирано на пряка връзка между автор и читатели.

Въз основа на официално признатия рекорд проф. д-р Стояна Нацева получава и званието „Писател №1 в трансформационната литература“. Нейните книги не са художествено четиво, а практически ръководства, насочени към личностно развитие, емоционална стабилност и осъзнато вземане на решения. Според данните, използвани при международната верификация, те са достигнали до стотици хиляди читатели в България и извън страната.

Останалите световни рекорди са свързани с дългосрочни образователни и обществени инициативи. Сред тях е проектът „1 милион пробудени“, насочен към повишаване на осъзнатостта, ценностите и личната отговорност чрез образование и реална работа с хора. Друг рекорд отчита 100 000 документирани трансформационни резултата, постигнати в рамките на обучения, програми и образователни формати, разработвани и прилагани в продължение на години.

Петият световен рекорд е свързан със създаването и развитието на най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа, през която са преминали обучение над 100 000 души от различни държави. Академията работи в международен контекст и предлага систематично образование с практическа насоченост.

Паралелно с това проф. д-р Стояна Нацева развива и международно признати MBA програми в областта на коучинга, психологията, системното развитие и бизнес мисленето. Програмите са ориентирани към реалното приложение на знанията и привличат участници от различни професионални и културни среди.

Според експерти подобни международни признания имат значение не само като личен успех, но и като индикатор за потенциала на България да бъде активен участник в глобалните процеси, свързани с образование, трансформация и развитие на човешкия капитал. С пет световни рекорда и официално признание от водещи международни институции страната ни постепенно утвърждава присъствието си в тези сфери на международно ниво.