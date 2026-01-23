Джейсън Момоа за Адрия Арджона: Тя е любовта на живота ми

Джейсън Момоа казва пред списание People, че приятелката му Адрия Арджона е „любовта на живота ми“ на премиерата на новия му филм The Wrecking Crew.

Момоа и Арджона обявиха публично връзката си през май 2024 г. и оттогава са неразделни.

Момоа участва с Дейв Батиста в екшън комедията, която дебютира по Prime Video на 28 януари.

Джейсън беше видимо развълнуван да доведе любимата си на събитието.

46-годишният Момоа и 33-годишната Арджона се прегръщаха и целуваха на червения килим като тийнейджъри на премиерата в Ню Йорк на неговия филм миналия четвъртък, 15 януари.

„Искам да кажа, тя е любовта на живота ми. Много съм развълнуван“, казва Момоа пред списанието, когато го попитаха за подкрепата на Арджона, добавяйки: „Радвам се, че сме подредили графиците си и двамата можем да сме тук. Тя ще прави филм. Аз ще правя филм, така че е перфектно, че можем да бъдем тук заедно.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg