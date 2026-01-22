Явор Бахаров и Рая Пеева отбелязаха 10 години заедно

Рая Пеева и Явор Бахаров продължават да се носят на крилете на любовта. В началото на седмицата стана ясно, че 40-годишният актьор и 35-годишната актриса са отпразнували годишнина. И то не каква да е - а 10 години от началото на романтичната си връзка.

За повода красавицата публикува в профила си в Instagram серия кадри с любимия си.

Виждаме снимки от екскурзии, сред красивата природа, на море и т.н.

"Честита годишнина, любов моя. Все още избирам нас... и винаги ще го правя. Най-доброто тепърва предстои. Обичам те!", написала е Рая към своята публикация.

Фенове и известни личности поздравиха двойката за годишнината.