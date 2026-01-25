IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Денят на Робърт Бърнс е, ето незабравими цитати от поета

В Шотландия отбелязват неговия рожден ден като национален празник

25.01.2026 | 20:32 ч. 3
Снимка: iStock/ilbusca

Снимка: iStock/ilbusca

25-и януари е специален ден за шотландците, а и за любителите на литературата като цяло. Тогава е роден поетът Робърт Бърнс.

Той се ражда на 25-и януари 1759 г. в селцето Алоуей, Шотландия и си отива от този свят на 21-и юли 1796 г. Той е един от основоположниците на романтизма в литературата и е смятан за национален поет на Шотландия.

В страната неговият рожден ден се отбелязва като национален празник. Нарича се "Ден на Робърт Бърнс".

Тази година 25-и януари се пада неделя. По този повод, събрахме някои от най-емблематичните цитати на шотландския поет.

Струва си да се отбележи, че заглавието на романа "Спасителят в ръжта" на Джером Дейвид Селинджър е вдъхновено именно от стихотворение на Бърнс - "В цъфналата ръж". Главният герой Холдън Колфийд цитира именно стихотворението на шотландеца в една от главите на романа.

"Свобода във всяка стъпка! Или да я получим, или да умрем!"

"Операта е мястото, където намушкват човек в гърба, но вместо да умре, той пее."

"Да можеше Бог да ни даде силата да се видим по начина, по който ни виждат другите."

"Кралят може да направи свой поданик кавалер, маркиз, херцог, принц, но да го направи честен човек е извън неговата власт."

"Някои книги са лъжи от край до край, а други дори не си заслужава да се отпечатват."

"Очакването е по-лошо от разочарованието."

Останалите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Робърт Бърнс поезия литература Шотландия цитати Денят на Робърт Бърнс
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem