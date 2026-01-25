Денят на Робърт Бърнс е, ето незабравими цитати от поета

25-и януари е специален ден за шотландците, а и за любителите на литературата като цяло. Тогава е роден поетът Робърт Бърнс.

Той се ражда на 25-и януари 1759 г. в селцето Алоуей, Шотландия и си отива от този свят на 21-и юли 1796 г. Той е един от основоположниците на романтизма в литературата и е смятан за национален поет на Шотландия.

В страната неговият рожден ден се отбелязва като национален празник. Нарича се "Ден на Робърт Бърнс".

Тази година 25-и януари се пада неделя. По този повод, събрахме някои от най-емблематичните цитати на шотландския поет.

Струва си да се отбележи, че заглавието на романа "Спасителят в ръжта" на Джером Дейвид Селинджър е вдъхновено именно от стихотворение на Бърнс - "В цъфналата ръж". Главният герой Холдън Колфийд цитира именно стихотворението на шотландеца в една от главите на романа.

"Свобода във всяка стъпка! Или да я получим, или да умрем!"

"Операта е мястото, където намушкват човек в гърба, но вместо да умре, той пее."

"Да можеше Бог да ни даде силата да се видим по начина, по който ни виждат другите."

"Кралят може да направи свой поданик кавалер, маркиз, херцог, принц, но да го направи честен човек е извън неговата власт."

"Някои книги са лъжи от край до край, а други дори не си заслужава да се отпечатват."

"Очакването е по-лошо от разочарованието."

Останалите вижте в teenproblem.net