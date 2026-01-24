3 зодии навлизат в по-щастлива ера в края на януари

Съвпадът Меркурий-Плутон в астрологията означава интензивно, трансформиращо сливане на ума (Меркурий) и подсъзнателната сила (Плутон), водещо до дълбока, проницателна комуникация, обсесивно мислене, разкриване на скрити истини и мощна способност за влияние върху другите чрез думи, често създавайки детективски умове или интензивни диалози.

Става въпрос за силата на думите, изследването на тайни и дълбокото психологическо прозрение, разкриване на подсъзнателни модели или проблеми на предците, с които е необходимо да се справим.

Вчера, на 22 януари, имаше точно такъв съвпад, който от днес натам ще доведе до много по-щастлива ера за няколко зодиакални знака. Този съвпад на Меркурий и Плутон кани към дълбока трансформация. Това подравняване може да ни помогне да получим нови прозрения за човешката природа, както и за нашата собствена и чуждата психология, нужди и желания.

Хората от тези 3 знака най-накрая ще започнат да виждат отвъд маските, които другите си слагат, и ще стигнат до същината на това, което е важно. Те ще достигнат до истината, почти мигновено – благословия, която обаче може да изисква смелост и дори конфронтация.

Плутон не предлага повърхностни подобрения. Той се трансформира чрез истина и последствия. След като Меркурий направи съвпад с Плутон, не се учудвайте, ако разговорите станат по-решаващи, идеите започнат да имат истинска същност, а изборите – дългосрочно въздействие.

А ето и кои са астрологичните знаци, които навлизат в много по-осъзнат период и ще се изправят смело срещу това, което другите избягват:

Близнаци

За вас краят на януари бележи повратна точка в начина, по който използвате информацията. Нещо, което наскоро сте научили ще ви покаже, че наистина имате предимство. Време е да се доверите на интуицията си и да направите нещо по въпроса.

Съвпадът на Меркурий с Плутон изостря възприятието ви и ви позволява да се чувствате по-уверени. Увереността е приятел на всеки и точно това ви поставя начело.

Вие не само ще имате повече късмет, Близнаци, но сте и готови да поемате рискове, които само довчера са ви плашили. Ето един добър пример: най-щастливият ви период започва, когато спрете да споделяте всичко, което знаете. Точно така, Близнаци. Понякога е най-добре да запазите информацията си за себе си. Това е вашият силен ход. Пазенето на портата невинаги е лошо нещо.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg