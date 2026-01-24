Любовната история на Френч Монтана и Шейха Махра - принцесата на Дубай

Рапърът Френч Монтана изненада света, когато обяви преди 4 месеца, че е предложил брак на Шейха Махра бинт Мохамед бин Рашид Ал Мактум, принцеса на Дубай.

Шейха Махра е дъщеря на шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, емирът на Дубай и министър-председател и вицепрезидент на Обединените арабски емирства.

Няколко месеца след като потвърдиха годежа си, Френч Монтана най-накрая говори за неочаквания и безспорно модерен момент, който промени живота му.

Рапърът от Бронкс се влюбва в бъдещата си годеница не на парти или на модно ревю, както всички очакват. Всичко започва с нейната популярна публикация в Instagram, която го кара да иска да се запознае с нея.

В разговор за подкаста „Джо и Джада“, Френч Монтана (роден като Карим Харбуш) разкри, че Шейха Махра бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум за първи път привлякла вниманието му, докато е пътувал в чужбина.

Тогава Махра току-що публично е обявила развода си с тогавашния си съпруг, шейх Мана бин Мохамед бин Рашид бин Мана Ал Мактум, в публикация, която имаше голям отзвук в социалните мрежи.

