Седем сина и една дъщеря - запознайте се с наследниците на Стелан Скарсгард – ще разпознаете повечето от тях

74-годишният шведски актьор Стелан Скарсгард е известен с ролите си в „Добрият Уил Хънтинг“, „Мама мия!“, „Дюн“ и поредицата „Тор“.

Наскоро той спечели награда „Златен глобус“ за участието си във филма Sentimental Value, като за същата получи и номинация за „Оскар“ в категорията „най-добър актьор в поддържаща роля“ и ще се състезава за статуетката с Бенисио дел Торо, Делрой Линдо, Шон Пен и Джейкъб Елорди.

Но освен него, със собствената му легендарна филмография, децата му са станали също толкова разпознаваеми за публиката по целия свят.

Стелан споделя осем деца с двете си съпруги – пет, от които са го последвали в актьорството. И заедно те са участвали във всичко – от филми на ужасите на Стивън Кинг до сериала „Наследници“.

Наскоро Стелан повтори ролята си на Лутен Раел във втори сезон на „Андор“, аплодирания от критиката сериал от вселената на „Междузвездни войни“ по Disney+.

А ето и повече за наследниците на талантливия шведски актьор:

Александър Скарсгард

49-годишният Александър е най-възрастният от братята Скарсгард и може би най-известният. Той се прослави като мрачния вампир Ерик Нортман в сериала „Истинска кръв“ на HBO, преди да поеме по-сложни роли в „Големите малки лъжи“ и „Севернякът“.

Наскоро той участва в ролята на технологичния милиардер Лукас Матсон в последния сезон на „Наследници“, печелейки признание за обезпокоителната си харизма. Много хора го помнят в ролята на Тарзан, където си партнираше с Марго Роби и във филма „Последствия“, където пък е любовен интерес на героинята на Кийра Найтли.

През 2022 г. той се сдоби с дете от шведско-чешката актриса Тува Новотни, с която пазят личния си живот в дискретност.

Източник: Tialoto.bg