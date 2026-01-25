IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кланът Бекъм срещу клана Пелц: Кое от двете враждуващи семейства е по-влиятелно?

Милиардерите от САЩ настроиха на своя страна сина на мултимилионерите от Обединеното кралство

25.01.2026 | 14:53 ч. 4
Никола с баща си Нелсън и Илон Мъск; Снимка: Getty Images

Припомняме, че през 2022 г. първородният син на Дейвид и Виктория Бекъм, Бруклин, се ожени за жена, идваща от милиардерско семейство, а именно Никола Пелц.

Но всички сме наясно, че ако Бруклин не беше роден във фамилия Бекъм, той никога нямаше да може да срещне Никола, за да я направи своя съпруга.

Тоест житейската му ситуация на милиардерски зет в момента до голяма степен се дължи на кръговете, в които се движат известните му родители.

Бащата на Никола, която от години се опитва да пробие като актриса, Нелсън Пелц, е спечелил състоянието си като инвеститор, докато съпругата му, Клаудия Хефнър Пелц, е била  успешен модел, преди двамата да се оженят.

От своя страна, бащата на Бруклин забогатява като британска и световна футболна звезда и продължава да печели пари по различни начини, докато съпругата му Виктория става богата и известна благодарение на кариерата си в групата Spice Girls, както и на едноименната си модна линия.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

