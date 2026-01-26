IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Парис Хилтън с нови разкрития за децата си

Има син и дъщеря

26.01.2026 | 21:45 ч.
Снимка: БГНЕС

Парис Хилтън разкри, че синът ѝ Феникс е много добър по-голям брат и защитава малката си сестричка Лондон.
44-годишната богата наследница и предприемачът Картър Реум имат син Феникс, който се роди през януари 2023 г. и дъщеря Лондон, която се роди през ноември 2023 г. И двете деца бяха износени от сурогатни майки.

"Лондон и Феникс са близнаците, които винаги са свързани, неразделни. Феникс е най-добрият голям брат. Той е толкова защитнически настроен към нея", коментира звездата пред "E!News".

Лондон пък много обича своя голям брат.

"Тя просто го обича, и обожава, и му се възхищава толкова много. Наистина е невероятно за гледане", посочи още Парис.

звезди Парис Хилтън деца син и дъщеря
