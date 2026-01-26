Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Необвързаните ще срещнат някой, който ще активира романтичните им пориви. Другият ще реагира по същия начин, ще се получи нещо като опит за доказване кой е по-влюбен. Странната „конкуренция“ ще разпали пламъка.

Що се отнася до обвързаните, периодът ще е сложен. Бъдете готови за компромиси, ако искате да запазите отношенията си.

Телец

Ще се срещнете интригуваща личност на обичайно място и в спокойна обстановка. Може би в магазина, в транспорта. Бързо ще установите темите, които ви свързват и ще направите първата крачка един към друг.

При съществуващите двойки са възможни конфликти на битови теми. Спомнете си първите трепети и ще избегнете досадните спорове.

Близнаци

Предстои запознанство, което ще изпълни живота ви с бурни страсти и нежни чувства. Обектът на интереса ви ще е с романтична душа и поетична нагласа. Първите срещи ще са истински приказни.

Интересен ще е периодът и за съществуващите двойки. За да разнообразят ежедневието е вероятно да създадат собствени ритуали, стимулиращи чувствата.

