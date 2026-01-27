Кание се извини за антисемитските постове, обвини биполярното си разстройство

След дълги години на хаотично поведение и антисемитски изблици, Кание Уест поднася извинение.

48-годишният рапър публикува извинително отворено писмо със заглавие "Към онези, които нараних" като реклама на цяла страница (платена от марката му Yeezy) в броя на The Wall Street Journal от понеделник, 26 януари, и твърди, че биполярното разстройство е причината за непредсказуемото му поведение и завоя му към антисемитизма.

Уест започва писмото, като се връща към добре документираната автомобилна катастрофа от 2002 г., която "счупи челюстта ми и причини увреждане на десния фронтален дял на мозъка ми". По думите му вътрешните неврологични поражения "останали незабелязани" до 2023 година.

"Този медицински пропуск нанесе сериозни щети на психичното ми здраве и доведе до диагнозата ми биполярно разстройство тип 1", пише той.

Кание Уест описва преживяванията си с биполярното разстройство и как психичното заболяване го е вкарало в маниакално състояние, което той не е успявал да осъзнае.

"Мислиш, че всички останали преувеличават. Чувстваш се така, сякаш виждаш света по-ясно от всякога, а в действителност губиш напълно контрол", казва той.

През последните години Кание Уест направи множество антисемитски изказвания срещу еврейската общност. Спортният гигант Adidas прекрати партньорството си с Yeezy през 2022 г., след като Кание Уест говореше за смърт, а думите му бяха насочени към еврейското общество.

През 2025 г. Кание Уест беше съден от бивша служителка на Yeezy, която твърди в жалбата си, че той се е сравнявал с Хитлер, заплашил я е, защото е еврейка, и я е уволнил ден след като тя е докладвала предполагаемото му поведение на свой ръководител. През септември съдът разпореди Кание Уест да плати над 76 000 долара от адвокатските разходи на служителката, чието име не се посочва, въпреки че делото иначе остава замразено.

Също през 2025 г. Кание Уест защити Шон "Диди" Комбс (който в момента е в затвора, след като през юли беше осъден по две обвинения, свързани с проституция) и публикува антисемитски коментари в изпълнен с обиди изблик в X, в който възхвалява Адолф Хитлер. След това Кание Уест беше изоставен от агента си Даниел Маккартни от 33&West.

В писмото, публикувано в The Wall Street Journal, Кание Уест пише за това, че му лепват етикет "луд", и за усещането, че вече не може да "допринесе с нещо смислено за света", докато хората "се шегуват и се смеят" с диагнозата. Той цитира изследвания на World Health Organization и Cambridge University, според които хората с биполярно разстройство имат по-кратка продължителност на живота от общото население, подчертавайки колко сериозно е състоянието.

Той твърди, че разстройството го е карало да вярва, че няма нужда да търси помощ, защото се е чувствал "силен" и "неудържим".

"Загубих връзка с реалността", пише Кание Уест, който има четири деца от бившата си съпруга Ким Кардашиян: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

"Нещата ставаха по-зле колкото по-дълго игнорирах проблема. Казах и направих неща, за които дълбоко съжалявам. Някои от хората, които обичам най-много, третирах най-зле. Вие изтърпяхте страх, объркване, унижение и изтощението да се опитваш да обичаш някого, който понякога беше неузнаваем. Като погледна назад, бях се откъснал от истинското си аз", продължава той

Кание Уест обяснява, че състоянието му го е тласнало да се прилепи "към най-разрушителния символ, който можех да намеря - свастиката". Той пише, че е продавал мърч с този обиден символ, отдавайки го на "лоша преценка и безразсъдно поведение", и казва, че "не може да си спомни" много от тези моменти заради биполярното си разстройство.

В отвореното писмо в The Wall Street Journal Кание Уест пише: "Съжалявам и съм дълбоко ужасен от действията си в това състояние и съм ангажиран с отговорност, лечение и реална промяна. Това обаче не оправдава това, което направих. Не съм нацист или антисемит. Обичам еврейските хора."

След това той насочва вниманието си към чернокожата общност, "която ме подкрепяше във всички върхове и падения и в най-мрачните времена". Като отбелязва, че тази общност е "в основата на това кой съм", Кание Уест се извинява, че ги е разочаровал.

"Обичам ни", пише той.

Кание Уест си спомня четиримесечен период през 2025 г., в който е преживял "дълъг маниакален епизод на психотично, параноично и импулсивно поведение, което унищожи живота ми", и добавя, че понякога се появявали мисли за самоубийство. Той обяснява, че биполярното разстройство при него се проявява на епизоди, и казва, че съпругата му Бианка Чензори го е насърчила да потърси помощ, след като е "стигнал дъното".

Изпълнителят на "Through the Wire" казва, че е намерил утеха в форуми в Reddit, където е научил за преживяванията на други хора с биполярно разстройство и се е почувствал по-малко сам.

"Думите ми като лидер в общността ми имат глобално въздействие и влияние. В манията си напълно изгубих това от поглед", пише Кание Уест, като уточнява, че вече следва "ефективен режим от медикаменти, терапия, упражнения и чист начин на живот" и усеща "толкова нужна яснота". "Влагам енергията си в позитивно, смислено изкуство: музика, дрехи, дизайн и други нови идеи, които да помогнат на света. Не искам съчувствие или безплатен пропуск, макар че се надявам да заслужа прошката ви. Пиша днес просто, за да помоля за търпение и разбиране, докато намирам пътя си обратно у дома", завършва писмото си Кание Уест, цитиран от People.