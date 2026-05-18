Никога невиждан астероид се приближава към Земята с около 32 000 км/ч тази вечер ВИДЕО

Сравнително голям, никога невиждан астероид се приближава към Земята с около 32 000 км/ч и ще премине покрай нашата планета по-близо от някои спътници в понеделник (18 май), твърдят учени, съобщава Live Science.

Астероидът, наречен 2026 JH2, беше открит на 10 май от астрономи в обсерваторията Маунт Лемън близо до Тусон, Аризона, които също наблюдаваха кометата Лемън миналата година, пише цитираният източник, взет от Agerpres. Космическата скала, чиято активност оттогава е потвърдена от други обсерватории по света, вероятно обикаля Слънцето на всеки 3,7 години по елиптична орбита, която го отвежда чак до Юпитер, според данни от Small-Body Database Lookup в Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Диаметър до 35 метра 2026 JH2 е с диаметър до 35 метра, малко над максималната дължина на най-голямото животно на Земята - синия кит (Balaenoptera musculus). Това поставя космическия камък наравно с метеорита от Челябинск, който експлодира зрелищно над Русия през 2013 г. и е най-големият космически камък, навлязъл в земната атмосфера от близо 120 години.

В понеделник, около 22:00 ч. GMT, астероид 2026 JH2 ще премине над земната повърхност на височина от около 91 000 километра - около една четвърт от разстоянието между нашата планета и Луната. На това разстояние масивният космически камък ще прелети над повечето земни спътници, но ще бъде по-близо до Земята от шепа космически кораби, включително спътника за изследване на екзопланети (TESS).

Поради ограничените наблюдения, има известна несигурност относно това колко близо ще се доближи астероидът до Земята, казват учените. Няма обаче шанс той да засегне нашата планета. В перигея (точката, най-близка до Земята по траекторията му), се очаква астероид 2026 JH2 да достигне максимална яркост от около 11,5 магнитуд, което го прави сравнително лесен за забелязване с добър телескоп или добър бинокъл.

Преминаването на астероида може да се наблюдава и онлайн. Проектът "Виртуален телескоп", ръководен от астронома Джанлука Маси, ще предава на живо прелитането, наблюдавано от телескоп в Манчано, Италия.

Изключително рядко се случва астероид с размерите на 2026 JH2 да се приближава толкова близо до Земята, въпреки че по-малки космически скали удрят нашата планета през цялото време. Следващият голям астероид, който ще се приближи толкова близо до Земята, вероятно ще бъде известният 99942 Апофис, който ще премине на 32 000 километра от Земята на 13 април 2029 г. - което потенциално ще го направи видим с невъоръжено око.

Въпреки това, за разлика от 2026 JH2, Апофис има потенциал да причини сериозни щети на нашата планета, тъй като е с диаметър над 340 м (1100 фута). В момента няма вероятност Апофис да удари Земята, докато се движи по сегашната си траектория, но има много малък шанс траекторията му да бъде променена от взаимодействия с други астероиди през следващите три години.

Затова учените следят отблизо Апофис и ще изпратят сонда, която да се срещне с него по време на прелитането му. След Апофис, следващото голямо прелитане ще бъде на астероида "убиец на градове" 2024 YR4, който ще прелети покрай Луната на минимално разстояние от около 21 200 км през 2032 г. Космическият камък предизвика противоречия миналата година, когато временно беше прогнозирано, че има около 3% шанс да удари Земята, а след това 4% шанс да удари Луната. Учените вече са уверени, че 2024 YR4 няма да удари нито едно от двете тела.