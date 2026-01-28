IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джим Къртис издаде как е започнала връзката им с Дженифър Анистън

Заедно са почти година

28.01.2026 | 16:37 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Джим Къртис разкри, че връзката им с Дженифър Анистън е отнела доста време да се случи. 50-годишният хипнотизатор сподели, че двамата с актрисата са се запознали покрай общи приятели. Но им е отнело известно време, преди да осъзнаят, че връзката им е романтична.

"Просто бяхме представени един на друг от приятели. Това е. Открихме, че имаме общи приятели и ние просто започнахме да си говорим. Отне доста време, ние си говорихме много време и станахме близки", разкри той в "Today".

Питат го от колко време с Джен са двойка. И става ясно, че са заедно почти година.

звезди Дженифър Анистън Джим Къртис връзка двойка
