Брус Спрингстийн с протестна песен в памет на убитите в Минеаполис

Американската рок легенда Брус Спрингстийн се включи в общественото възмущение срещу имиграционната политика на администрацията на Доналд Тръмп с остра песен, посветена на двама протестиращи, убити от федерални агенти в Минеаполис.

Спрингстийн обясни, че песента „Streets of Minneapolis“ е реакция на „държавния терор“ в северния американски град, разтърсен от действията на въоръжени федерални служители, предизвикали масови протести.

„Написах тази песен в събота, записах я вчера и ви я пускам днес в отговор на държавния терор, наложен над града“ в щата Минесота, написа Спрингстийн в профила си в Instagram.

„Тя е посветена на хората от Минеаполис, на нашите невинни съседи имигранти и в памет на Алекс Прети и Рене Гуд“, добави 76-годишният музикант, визирайки двамата американски граждани, убити този месец. Прети загина след сблъсък с агенти на заснежена улица в Минеаполис в събота. „Останете свободни“, завърши Спрингстийн.

Известен с готовността си да критикува открито Доналд Тръмп, изпълнителят на „Born to Run“ и „Badlands“ не пести остри думи и в новата песен. В нея той нарича няколкото хиляди имиграционни агенти, изпратени в Минеаполис, „частната армия на крал Тръмп“, с „ботуши на окупатори“ и „препасани оръжия“, докато изпълняват кампанията за депортиране на нелегални имигранти, предава NOVA.

„Имаше кървави следи там, където трябваше да стои милостта, и двама мъртви, оставени да умират по заснежените улици: Алекс Прети и Рене Гуд“, пее Спрингстийн в началните редове. В припева се казва: „О, Минеаполис, чувам гласа ти, който плаче през кървавата мъгла. Ще помним имената на онези, които загинаха по улиците на Минеаполис.“

Заглавието на песента прави препратка към класиката от 1994 г. „Streets of Philadelphia“ – мрачната балада на Спрингстийн за хората, живеещи със СПИН.

В продължение на десетилетия Спрингстийн е почитан от рок фенове в САЩ и по света заради социално ангажираните си песни и химни на работническата класа като „Born in the USA“, „The River“ и „Rosalita“.

По време на предизборната кампания през 2024 г., довела до втория мандат на Тръмп, Спрингстийн подкрепи кандидатката на демократите Камала Харис и заяви, че Тръмп се стреми да бъде „американски тиранин“. Тогава музикантът каза още: „Той не разбира тази страна, нейната история и какво означава да си истински американец.“

През последните дни Тръмп се опита да потуши напрежението около насилието в Минеаполис и смени ръководството на имиграционните агенти, разположени в града, като назначи по-малко конфронтационна фигура. В сряда обаче той предупреди кмета на Минеаполис, че „си играе с огъня“, заради отказа да сътрудничи на федералните власти.