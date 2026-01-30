Пенелопе Крус, Кейт Мос, Никол Кидман - кои звезди блеснаха на Седмицата на модата в Париж?

Може да е мразовито в Града на любовта, но зимните условия не възпират звездите да се съберат за Седмицата на висшата мода в Париж.

Вече ви представихме единния фронт на семейство Бекъм една седмица след сензационното изявление на сина им Бруклин, а след това ви показахме и кадри от звездното ревю на Schiaparelli, на което основна фигура беше Лорън Санчес-Безос.

Но нека направим обзор и на знаменитостите, които се появиха на ревютата на Dior, Saint Laurent, Chanel и Armani.

В понеделник на ревюто на Chanel (на основната снимка) имаше звезден първи ред. Появиха се стилни икони като Пенелопе Крус, Никол Кидман и Ванеса Паради.

Никол Кидман дойде облечена в ефектен черен тоалет. Австралийската актриса, която току-що се беше завърнала от вълшебно пътуване до Антарктида с дъщерите си, след като разводът ѝ с Кийт Ърбан беше финализиран, облече черен топ с пера и пола с пайети.

Сред другите големи имена от филмите, модата и музиката, които уважиха дефилето бяха актрисите Тилда Суинтън, Клер Фой и Маргарет Куоли.

На първия ред беше и певицата Грейси Ейбрамс (гадже на Пол Мескал и дъщеря на режисьора Джей Джей Ейбрамс), както и рапърът A$SAP Rocky.

И за да внесе кралска нотка в програмата, посланикът на Chanel и член на кралското семейство на Монако, Шарлот Казираги, също дойде на събитието. Тук, разбира се, беше и иконата на Vogue Анна Уинтур.

Дуа Липа се открои в яркожълто, черно и червено, Пенелопе добави цветни нотки към черния си тоалет, а A$AP Rocky изглеждаше елегантно в кожения си тренчкот.

Пенелопе Крус и Дуа Липа пък не можаха да устоят да не си направят селфи, а Кидман беше видяна почти наведена над Уинтур, за да каже нещо на Суинтън, преди моделите да се качат на подиума.

