Джош Хартнет и съпругата му Тамсин с романтична поява в Париж

Това е първото им публично излизане от година и половина насам

29.01.2026 | 21:59 ч. 1
Снимка: Getty Images

Джош Хартнет и Тамсин Еджъртън пренесоха любовта си на най-подходящото място – Париж. 

Гордите родители на четири деца се появиха в Града на любовта, за да изгледат есенно-зимната колекция за мъже на марката Jacquemus по време на Седмицата на модата в Париж на 25 януари. 

За рядката публична изява актьорът от „Пърл Харбър“ се облече в черно-бяла раирана риза върху бяла тениска и бяла вратовръзка. Той допълни визията с официални черни панталони и черни обувки. Междувременно съпругата му изглеждаше зашеметяващо в червена рокля с дълъг ръкав, която комбинира с обемно златно колие, черни токчета с остър връх и черен клъч. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

