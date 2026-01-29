Джош Хартнет и съпругата му Тамсин с романтична поява в Париж

Джош Хартнет и Тамсин Еджъртън пренесоха любовта си на най-подходящото място – Париж.

Гордите родители на четири деца се появиха в Града на любовта, за да изгледат есенно-зимната колекция за мъже на марката Jacquemus по време на Седмицата на модата в Париж на 25 януари.

За рядката публична изява актьорът от „Пърл Харбър“ се облече в черно-бяла раирана риза върху бяла тениска и бяла вратовръзка. Той допълни визията с официални черни панталони и черни обувки. Междувременно съпругата му изглеждаше зашеметяващо в червена рокля с дълъг ръкав, която комбинира с обемно златно колие, черни токчета с остър връх и черен клъч.

