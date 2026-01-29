IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лукс в Рияд - разберете повече за живота на Джорджина и Кристиано Ронлдо

През последните години страната се отвори за туризъм и се превръща във в се по-модерна дестинация

Джорджина Родригес, която навърши 32 години на 27 януари, живее от няколко години в столицата на Саудитска Арабия.

Испанската красавица с аржентинска кръв е годеница на футболната звезда Кристиано Роналдо, който точно преди три години се установи в Рияд, след като подписа договор с футболния отбор „Ал-Насър“.

Въпреки че животът на Джорджина и Роналдо е постоянен поток от пътувания до луксозни места в Европа и Съединените щати, именно столицата на Саудитска Арабия тя нарича свой дом. Град, който плени двойката и децата им със своя впечатляващ силует от небостъргачи, ултрамодерни търговски центрове с топ луксозни марки, кулинарните си преживявания от световна класа и впечатляващи зони за отдих.

Това е дестинация, за която все повече хора, които вече са били пленени от ОАЕ и Катар, започват да говорят.

Всяко излизане за модела и португалския футболист е откритие на един метрополис, който непрекъснато се трансформира, подобно на останалата част от страната. През последните години Саудитска Арабия се отвори за туризъм и е решена да се превърне в най-модерната туристическа дестинация и да привлече вниманието на световните медии.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

джорджина родригес
