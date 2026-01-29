Виктория и Дейвид Бекъм ще се сдобрят с Бруклин, само ако зареже Никола

Семейство Бекъм има едно условие, за да се сдобри с Бруклин Бекъм. 26-годишният готвач обвини родителите си Дейвид и Виктория, че са опитвали да развалят връзката му със съпругата му Никола Пелц, както и че поставят брандът Бекъм на първо място и топлите семейни отношения са само една поза за социалните мрежи.

Вики и Дейвид засега не отвръщат на обвиненията на най-големия си син. И не искат да привличат внимание към скандала.

"Те остават тихи, защото не искат да привличат повече внимание към това.", казва източник на "People".

А друг добавя: "Дейвид и Виктория обичат Бруклин и се страхуват, че ще изгубят своя син. Те веднага биха го приели обратно".

Но друг източник казва, че Дейвид и Виктория имат едно условие това да се случи. А именно - Никола да изчезне от картинката.

"Сем. Бекъм нямат намерение да се помиряват със сина си, освен ако Никола не е извън картинката. Но това не е ултиматум, на който той ще се поддаде. Бруклин усеща повече подкрепа от съпругата си в последните 3 години, отколкото от родителите си през целия си живот", коментира източникът.

