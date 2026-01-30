IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ватиканът ще отвори кафене на покрива на базиликата "Свети Петър"

Бистрото ще е на терасата, близо до статуите на апостолите

30.01.2026 | 12:42 ч. 18
Снимка: IstockPhoto

Ватиканът планира да отвори бистро на терасата на покрива на базиликата "Свети Петър", съобщиха "Месаджеро" и АНСА.

Бистрото ще се помещава във вече съществуваща структура на терасата, близо до статуите на апостолите. Това помещение преди това е било използвано от служителите на базиликата за склад.

Ватиканът е искал да отвори бистрото още по време на Юбилея на Римокатолическата църква миналата година, но това не е станало възможно заради технически проблеми. Предполага се сега, че бистрото ще бъде открито преди края на настоящата година. /БТА

ватиканът светги петър базиликата кафене
