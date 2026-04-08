Антон Кутев от "Прогресивна България": Всеки втори българин подкрепя Радев

Служебният премиер Андрей Гюров отговори на Бойко Борисов и на Румен Радев, които отделно един от друг заявиха, че правителството е нелегитимно.

Ще се приложи ли румънският сценарий

"Не съм далеч от мисълта, че се опитват предварително да разиграят румънския сценарий и да се опитат да обезсмислят изборите, и очевидната победа на "Прогресивна България", която се вижда по всички социологически проучвания. Всеки ден се срещаме с хората и виждам подкрепата, която получаваме. Потенциалният опит да се обезсмислят изборите и да се каже, че това е спечелено с външна намеса, няма да мине. Към момента не виждам външна намеса", каза кандидатът за депутат от "Прогресивна България" Антон Кутев в студиото на "Денят ON AIR".

Той е категоричен, че от партията му защитават интересите на България и интересите на българските граждани по легитимен начин.

"В щаба политически инженерства не се използват, напротив.

Ако има политическо инженерство, то е това, което се прави в момента и именно заради това ние имаме опасения, че се опитват да откраднат вота. И при една убедителна победа на Радев, да се изкара, че външни сили стояли зад "Прогресивна България". Хората могат да видят кои са лицата, които стоят зад това нещо. Радев, който беше 10 години президент, много ясно е показал своите позиции. Цялата кампания е съсредоточена върху това да бъдем сред хората, салоните не се пълнят от политическо инженерство, нито от опити в TikTok и YouTube. Те се пълнят от хора, които вярват, че промяната предстои", допълни Кутев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Кутев отново поясни, че

подкрепата за Румен Радев не идва отвън, а идва от българските граждани.

"Дори тези социолози, които не харесват Радев и му дават лоши резултати, казват, че 49% от българите подкрепят Радев. Това е всеки втори българин. Ние имаме подкрепата на хората. Нямаме нищо общо с каквито и да е машинации. Ако някой си прави машинации, това не сме ние. Румен Радев е легитимен. Нямаме фактори за финансите, които да са извън България. Излизат организации, без никаква легитимност, които казват, че се правят цифрови машинации. Съжалявам, това няма отношение към реалността", подчерта кандидатът за народен представител.

Кутев отново поясни, че няма "нищо тъмно" в подкрепата за Радев.

"Подкрепата за Радев е автентична, а не от мрежите.

Цялата идея, че мрежите пълнят салоните на Радев е нелепа и невярна. В борбата с купения вот харесвам това, което прави служебното правителство. Тази война е необходима, трябва да ограничим купения вот. Друг е въпросът за целия опит да бъде въвлечена Европейската комисия и да се създаде впечатлението, че чужди сили правят кампанията. Това няма да мине. Няма да позволим изборите да бъдат отменени или да бъдат обявени за нелегитимни", добави той.

Гостът отрече в редиците на "Прогресивна България" да има агенти на ДС.

"Искам списъка с 30-те човека, за които се твърди, че са агенти, защото няма никакъв смисъл да се връзваме на манипулациите. Асен Василев нагло лъже и той знае, че лъже. Изборите са борба за доверие, няма как да спечелиш доверието на гражданите като ги лъжеш. Дойдохме с ясната заявка да променим България. Нашата цел не е просто да влезем в управлението, не е целта да сменим една олигархия с друга, целта е да създадем условия и правила в държавата, с които олигархията да е невъзможна", отсече той.