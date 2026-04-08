Русия: Политически сили в ЕС помагат на съперниците на Орбан

Русия заяви днес, че някои политически сили в ЕС се противопоставят на опитите на унгарския премиер Виктор Орбан да спечели пореден мандат и се опитват да помогнат на противниците му, предаде Ройтерс.

„Много сили в Европа, много сили в Брюксел не желаят Орбан отново да спечели изборите“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на репортерски въпрос относно изтичането на стенограма от разговор между Орбан и руския президент Владимир Путин миналата година.

„Това е добре известно, очевидно е и с невъоръжено око и, разбира се, те помагат на онези сили, които са в политическа опозиция на Орбан и смятат, че публикуването на подобни материали би могло да му навреди“, каза Песков.

Той не предостави доказателства, че официални представители от ЕС по някакъв начин са свързани с изтичането на информацията, отбелязва Ройтерс.

Преди ден от Будапеща Ванс обвини ЕС, че се намесва по позорен начин

Коментарът на Кремъл идва ден след като американският президент Джей Ди Ванс пристигна в Будапеща и обвини ЕС, че се намесва „по позорен“ начин в изборите, насрочени за 12 април. Според редица социологически проучвания е възможно вотът да сложи край на 16-годишното управление на Орбан.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също подкрепи Орбан. Унгарският премиер поддържа добри отношения и с Путин въпреки войната в Украйна и усилията на ЕС да изолира и отслаби Русия чрез икономически санкции.

Унгария е силно зависима от руския петрол и газ. Орбан блокира отпускането на заем от ЕС за Украйна, като се позова на спор с Киев относно повреден тръбопровод.

От стенограмата: Орбан казва, че е на разположение на Путин

В публикуваната от „Блумбърг“ стенограма Орбан казва, че е на разположение на Путин и цитира унгарска приказка, в която мишка помага на лъв.

Песков не отрече, че информацията е достоверна, но заяви, че тя представя Орбан в прагматична светлина. „Той наистина е много ефективен политик…, който конкретно защитава интересите на собствената си страна“, заяви говорителят на Кремъл.

Междувременно руското министерство на външните работи заяви, че Москва е извикала японския посланик, за да протестира срещу инвестицията на японска компания в украинска технология за дронове.

Японската компания „Тера Дроун“ обяви миналия месец, че е инвестирала в украинския производител на дронове прехващачи „Амейзинг Дроунс“.

Според Кремъл отношенията на Русия с Япония са „сведени до нулата“ заради „враждебната позиция“ на Токио спрямо Москва.

(БТА)