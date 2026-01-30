Никола Пелц получава по $1 млн. джобни на месец от баща си Нелсън

Според нови информации, Никола Пелц получава 1 милион долара месечни джобни от баща си – американският милиардер с еврейско потекло Нелсън Пелц.

Зашеметяващата джобна помощ е в ярък контраст с финансовата подкрепа, която съпругът на Никола, Бруклин Бекъм, се смяташе, че получава от родителите си Дейвид и Виктория.

Въпреки че името му може да не е толкова известно в поп културата, колкото Бекъмови, богатството на Нелсън Пелц засенчва доста това на неговите сватове, като бизнесменът се гордее със зашеметяващото нетно състояние от 1,6 милиарда долара, в сравнение с 680 милиона долара на съпрузите Бекъм.

Самият Нелсън Пелц е чут лично да се хвали: „Давам на дъщеря си по един милион долара джобни на месец“.

Слухове от миналата година твърдяха, че Дейвид и Виктория се страхуват, че синът им е „в капан“ от предполагаемия му предбрачен договор с Никола, както и от условията му на живот в Лос Анджелис.

Най-големият син на семейство Бекъм живее в холивудското имение за 11 милиона британски паунда на съпругата си Никола от повече от година, но се съобщава, че тя е основният собственик на дома.

Източник каза пред The Sun през юни 2025 г., че семейство Пелц смята, че съпрузите Бекъм не осигуряват достатъчно пари на сина си, казвайки: „Парите, както се казва, са коренът на всяко зло. Със сигурност в случая с Бекъм срещу Пелц, това е доста хитра забележка. Дейвид и Виктория са две деца от работническата класа, постигнали много и не искат да разглезват децата си.“

Източник: Tialoto.bg