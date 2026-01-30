IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас заведоха децата си на едно от най-студените места в света

Дъглас сподели снимки от необикновеното семейно преживяване в Антарктида

30.01.2026 | 23:30 ч. 1
Снимка: Getty Images

Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас отведоха семейството си на едно от най-студените и отдалечени места в света.

Достигането до този континент изисква дълги пътувания, строги екологични насоки и готовност за приемане на непредсказуеми условия.

Майкъл Дъглас предложи на феновете си поглед към едно необикновено семейно преживяване, споделяйки снимка от Антарктида в Instagram.

Изображението показва холивудската звезда заедно със съпругата му Катрин и двете им деца, 25-годишния Дилън Дъглас и 22-годишната Карис Дъглас.

Публикацията на актьора е придружена от кратък поздрав от най-южния континент, демонстрирайки не само необикновена обстановка, но и семейна близост.

На снимката семейството стои на ръба на лодка, заобиколена от сняг и лед, напълно подготвено за антарктическите условия. И четиримата носят еднакви червени якета, черни панталони и спасителни жилетки, създавайки поразителен визуален контраст на фона на белите и сини тонове на замръзналия пейзаж.

Слънчеви очила и зимни шапки допълват визията, подсилвайки усещането, че това не е било случайно пътуване, а внимателно планирана експедиция. Карис Дъглас се откроява фино с жълта шапка, добавяйки нотка индивидуалност към иначе координираните тоалети.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

