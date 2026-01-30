IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Марго Роби обра точките на премиерата на „Брулени хълмове“

Звездата се появи в готик рокля и бижута от архива на Елизабет Тейлър

30.01.2026 | 11:47 ч. 3
Снимка: Getty Images

Марго Роби и Джейкъб Елорди влизат с пълна газ в последната модна тенденция в киното – методично обличане. 

Подобно на методичното актьорско майсторство, методичното обличане се характеризира с това, че актьорите напълно се превъплъщават в своите герои както на екрана, така и извън него. По този начин промотирането на даден филм става двойно – както чрез трейлъри, реклами и публикации в социалните мрежи, така и чрез модни изяви на червения килим. 

Методичното обличане е в Холивуд от дълго време, но стана особено популярно по време на премиерите на „Барби“, когато Марго Роби, която изпълнява главната роля, извади всички възможни розови тоалети, вдъхновени от популярната кукла. Тенденцията беше продължена от Синтия Ериво и Ариана Гранде за промотирането на двете части на „Злосторница“, а сега кръгът се затваря отново от Роби, която съвсем скоро ще видим в една от най-дългоочакваните филмови адаптации – „Брулени хълмове“.

